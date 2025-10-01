Митрополит Корнилий принял участие в совещании по национальной политике

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий принял участие в заседании регионального совета по межнациональным отношениям, которое 29 октября провел губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. На встрече обсудили реализацию государственной национальной политики.

В своем вступительном слове глава региона отметил, что от качества этой работы напрямую зависят общественная стабильность, доверие между людьми, эффективность взаимодействия власти и общества.

«В современных условиях, когда внешнее давление на Россию усиливается, именно межнациональная сфера становится одной из целей информационных атак, — сказал Александр Цыбульский. — Попытки спровоцировать недоверие, подменить реальные ценности, посеять рознь между людьми – всё это требует от нас не формальных мер, а продуманной, системной работы. Наша общая задача – сохранить выстраивающуюся годами атмосферу доверия, взаимного уважения и реального участия представителей всех народов в жизни региона»

Архангельская область традиционно отличается спокойной и устойчивой межнациональной обстановкой. В регионе проживают представители 114 национальностей, и за последние годы не зафиксировано серьезных конфликтов на этнической или религиозной почве. Такая стабильность является результатом постоянной профилактической и просветительской работы. При этом важно не только сохранять сложившийся уровень доверия и взаимодействия, но и укреплять его, создавая современные инструменты и практики работы в сфере межнациональных отношений.

Александр Цыбульский в ходе заседания также поручил сосредоточиться на нескольких направлениях: развитии системы раннего выявления и профилактики межнациональных конфликтов, поддержке национально-культурных объединений, информационном продвижении позитивных примеров взаимодействия народов и подготовке кадров.

«Наша цель — не просто поддерживать стабильность, а выстраивать устойчивые механизмы взаимодействия между людьми, институтами и сообществами. Предлагаю сегодня обсудить конкретные меры, которые помогут сделать эту работу более системной и эффективной», — сказал Александр Цыбульский.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года, на территории Архангельской области наиболее многочисленным народом являются русские 97,4%, при этом 2,6% жителей региона — представители других национальностей. В регионе проживают украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, татары, таджики, цыгане и другие народности.

В Управлении Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу зарегистрированы и действуют 29 национально-культурных и иных общественных объединений, которые помогают реализовывать государственную национальную политику. Деятельность этих объединений направлена на укрепление общероссийского гражданского единства, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и этнокультурное развитие народов Архангельской области.

С октября 2017 года в Архангельской области работает система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, а с 2022 года осуществляется взаимодействие с ситуационным центром Федерального агентства по делам национальностей.

Ежегодно проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Региональный центр изучения общественного мнения ежегодно методом телефонного опроса проводит исследование, касающееся состояния в Архангельской области межнациональных и межконфессиональных отношений. Выборка составляет более одной тысячи жителей, представляющих 25 муниципальных образований региона.

В целом население Архангельской области по-прежнему демонстрирует высокую степень лояльности и доброжелательности к представителям других национальностей и конфессий. Однако за последний год некоторые значимые показатели демонстрируют отрицательную динамику, что может быть как следствием федеральной повестки, так и отражением изменения ситуации на региональном уровне.

Помимо результатов социологического исследования, участники заседания совета по межнациональным отношениям также обсудили принимаемые меры по недопущению формирования на территории Архангельской области спортивных секций на основе национального и религиозного признаков, а также изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся обеспечения права несовершеннолетних иностранных граждан на образование.