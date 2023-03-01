Мастер кукол из Северодвинска стала обладателем престижной бизнес-премии

Руководитель производства игрушек из Северодвинска Ирина Черепанова стала победителем суперфинала национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Креативная экономика». Кукольная мануфактура «Черепанова и партнеры» производит авторские елочные игрушки и коллекционных кукол по старинной русской технологии: из ваты и картофельного крахмала.

Ирина Черепанова — признанный международный мастер художественной куклы и автор всех изделий своей мануфактуры. Большинство кукол существуют в единственном экземпляре, а елочные игрушки выпускаются ограниченными тиражами. Также в стенах мануфактуры открыт музей авторской куклы, где собрано более 500 игрушек из разных стран.

Федеральная премия «Бизнес-Успех» — экосистема поддержки малого и среднего бизнеса, которая действует по всей стране. За 12 лет существования проект прошел в 68 городах России и объединил более 85 тыс. предпринимателей и представителей власти. В финале премии приняли участие предприниматели из почти 30 российских городов, общий оборот их компаний составил 7,5 млрд рублей. А победителями суперфинала стали 17 предпринимателей из разных регионов, в том числе новых территорий.

Организатором премии выступает Корпорация «Синергия» совместно с Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Общественной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Генеральный партнер Премии – банк ПСБ.

Вадим Лобов, сопредседатель Попечительского совета премии «Бизнес-Успех», президент Корпорации «Синергия»:

«Сейчас сложное для бизнеса время, однако именно в такие времена открываются дополнительные возможности, которые необходимо вовремя заметить и воспользоваться ими. По истечении двух дней плодотворной работы хочу сказать, что любые трудности можно превратить в возможности. За эти два дня мы убедились в этом, обсуждая презентации проектов финалистов премии “Бизнес-Успех”».