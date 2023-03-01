Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мастер кукол из Северодвинска стала обладателем престижной бизнес-премии

Руководитель производства игрушек из Северодвинска Ирина Черепанова стала победителем суперфинала национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Креативная экономика». Кукольная мануфактура «Черепанова и партнеры» производит авторские елочные игрушки и коллекционных кукол по старинной русской технологии: из ваты и картофельного крахмала.

Ирина Черепанова — признанный международный мастер художественной куклы и автор всех изделий своей мануфактуры. Большинство кукол существуют в единственном экземпляре, а елочные игрушки выпускаются ограниченными тиражами. Также в стенах мануфактуры открыт музей авторской куклы, где собрано более 500 игрушек из разных стран.

 Федеральная премия «Бизнес-Успех» — экосистема поддержки малого и среднего бизнеса, которая действует по всей стране. За 12 лет существования проект прошел в 68 городах России и объединил более 85 тыс. предпринимателей и представителей власти. В финале премии приняли участие предприниматели из почти 30 российских городов, общий оборот их компаний составил 7,5 млрд рублей. А победителями суперфинала стали 17 предпринимателей из разных регионов, в том числе новых территорий. 

 Организатором премии выступает Корпорация «Синергия» совместно с Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Общественной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Генеральный партнер Премии – банк ПСБ. 

 Вадим Лобов, сопредседатель Попечительского совета премии «Бизнес-Успех», президент Корпорации «Синергия»:

«Сейчас сложное для бизнеса время, однако именно в такие времена открываются дополнительные возможности, которые необходимо вовремя заметить и воспользоваться ими. По истечении двух дней плодотворной работы хочу сказать, что любые трудности можно превратить в возможности. За эти два дня мы убедились в этом, обсуждая презентации проектов финалистов премии “Бизнес-Успех”».

 

27 март 14:43 | : Культура / Экономика

Главные новости


«Почему у нас такие дорогие квартиры?». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Здравствуй, детство с автоматом! Вояки вышли на «Позицию»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (292)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20