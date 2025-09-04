Кузнецов под угрозой разрыва контракта с «Металлургом» после конфликта с Разиным

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов может покинуть «Металлург» после неприятного инцидента в матче против «Ак Барса». Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин не только усадил звездного форварда на скамейку запасных во втором периоде, но и вовсе отправил его переодеваться, оставив наблюдать за игрой со стороны. Несмотря на игровые проблемы Кузнецова, магнитогорцы являются одними из фаворитов Кубка Гагарина. Активировав melbet промокод, по котировкам этой проверенной бк можно будет понять, что «Металлург» уступает только ярославскому «Локомотиву».

Кузнецов, подписавший однолетний контракт с «Магниткой» в октябре, начал свое выступление весьма продуктивно – 5 результативных передач в первых четырех матчах. Особенно заметной стала его помощь молодым игрокам – Михаилу Федорову и Андрею Козлову. Однако затем последовала серия из трех игр без набранных очков.

В матче против «Ак Барса» ситуация достигла критической точки. Кузнецов провел лишь 7 смен, проиграл все 5 вбрасываний и не нанес ни одного броска. После игры Разин дважды отказался комментировать ситуацию с Кузнецовым, а сам хоккеист загадочно заметил, что «все будет известно через два дня», что породило слухи о возможном расторжении контракта.

Примечательно, что Разин ранее применял подобный подход к другим игрокам. Например, Сергей Толчинский также временно оказывался вне состава, чтобы лучше адаптироваться к тактическим требованиям тренера. Спад после яркого старта был ожидаем, учитывая что Кузнецов присоединился к команде позже других и еще не набрал оптимальную физическую форму. Осложняет ситуацию эмоциональность обеих сторон конфликта.

В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов набрал 37 очков в 39 матчах за «Вашингтон», однако его выступление было омрачено травмами и дисциплинарными проблемами. Переход в КХЛ виделся как шанс перезапустить карьеру. В ближайшие дни станет ясно, был ли инцидент частью тренерского процесса или действительно произошел конфликт, который приведет к досрочному расторжению контракта между «Металлургом» и Евгением Кузнецовым.