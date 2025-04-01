5 рекордов Единой лиги ВТБ: от индивидуальных наград до переполненных арен

Баскетбольная Единая лига ВТБ основана в 2008 году. За это время собралось немало рекордов среди команд и игроков.

Рассказываем о некоторых памятных моментах чемпионата.

ЦСКА и 11 титулов: абсолютное лидерство на дистанции

Московский ЦСКА — рекордсмен лиги по количеству золотых медалей. За 15 прошедших розыгрышей армейцы 11 раз завоёвывали золотые медали. Из них девять они получили подряд в период с 2012-го по 2021-й.

Можно сказать, клуб доминирует в лиге с первого сезона. Он не просто забирал трофеи себе, он формировал лицо турнира, подтягивая уровень всех соперников.

Армейцы борются за золото и в сезоне-2024/2025. Букмекеры считают их одними из фаворитов розыгрыша. Любители делать ставки и прогнозы на баскетбол могут заключить пари на их первое место с коэффициентами от 2.50 (вероятность триумфа 40%). Навязать борьбу способен разве что питерский «Зенит» — от 2.60 (вероятность 38%). Шансы остальных участников оцениваются от 4.00 и выше.

49 очков за матч: день, когда блистал Еловац

15 февраля 2018 года матч между «Калевом» и «Нижним Новгородом» завершился со счётом 97:103. Почти половину очков гостей (49) набрал Стеван Еловац, тем самым установив рекорд Единой лиги ВТБ. С того времени никто из баскетболистов не смог превзойти показатель серба. Ближе всего подбирался Энтони Хики из «Астаны». Спустя 4 года после рекорда, 15 февраля 2022-го, в игре с «Локомотивом-Кубань» (87:83) защитник накидал 43 очка.

51 матч за сезон: рекорд имени Винса Хантера

В сезоне-2023/2024 питерский «Зенит» всего провёл 51 матч. Американец Винс Хантер не пропустил ни одного — 43 раза выходил в стартовом составе, а оставшиеся 8 раз появлялся по ходу встреч. Рекорд также уникален тем, что в течение всего регулярного чемпионата и плей-офф спортсмен ни разу не травмировался.

Никто ни до, ни после пока не может повторить и тем более превзойти достижение Хантера. Однако по итогам Единой лиги ВТБ-2024/2025 рекорд всё же может пасть. С текущего розыгрыша был изменён формат турнира — вместо 36 матчей в регулярке теперь проводится 44. По максимуму уже набрали несколько игроков. Если их команды не вылетят в первом раунде плей-офф, кто-то из них сместит Винса.

227 очков на двоих: самый результативный матч в истории

15 февраля 2017 года «Химки» и «Автодор» устроили настоящее шоу: суммарно команды набрали 227 очков (118:109) и сделали матч самым результативным в истории турнира. Защита в тот вечер ушла на второй план — игра превратилась в огненный обмен атаками. Зрители наверняка не пожалели, что были на трибунах.

15 812 зрителей: аншлаг в Вильнюсе

Рекорд посещаемости был установлен в 2012 году на матче «Жальгирис» — ЦСКА. На трибунах «Жальгирис-Арены» собралось 15 812 зрителей. Атмосфера была невероятной, а интерес к встрече вышел далеко за пределы Литвы.