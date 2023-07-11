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Команда уроженца Архангельска среди главных фаворитов волейбольной Суперлиги

Московское «Динамо», за которое выступает уроженец Архангельска Евгений Баранов, подходит к старту нового сезона в волейбольной Суперлиге в качестве одного из главных фаворитов.

Уже 11-го октября в российской волейбольной Суперлиге стартуют первые баталии нового сезона. И среди главных соискателей золотых медалей будет московское «Динамо», цвета которого защищает игрок родом из Архангельска – 28-летний Евгений Баранов, выступающий на позиции либеро.

«Динамовцев» видят в числе главных претендентов на золото и эксперты известной беттинг-компании 1xbet, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на волейбол. Те болельщики столичного клуба, которые планируют использовать свой промокод на ставку 1xbet для прогноза на триумф команды уроженца Архангельска в новом сезоне, заметили, что шансы москвичей оценены в 35% вероятности. И по этому показателю «Динамо» уступает лишь одному конкуренту – казанскому «Зениту», которому аналитики отводят более 43% шансов на золото.

В мобильном приложении 1xbet, подробнее о котором можно почитать по ссылке, также доступны и котировки на стартовый матч новой кампании для «Динамо». Его московский клуб проведет на выезде против команды «Нова» из Новокуйбышевска. По мнению экспертов, «динамовцы» будут явными фаворитами данного противостояния, и шансы на то, что столичный клуб стартует в сезоне с победы, превышают отметку в 73% вероятности.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Динамо» стало серебряным призером волейбольной Суперлиги, уступив в финале казанскому «Зениту». А вот до этого в двух чемпионатах подряд золотые медали отправлялись именно в руки к «динамовцам» Москвы, и в обоих этих сезонах цвета клуба уже защищал уроженец Архангельска Евгений Баранов.

В родном городе Баранов лишь начинал делать первые шаги в волейболе, однако именно в Москве Евгений стал профессионалом, перебравшись с семьей в столицу уже в статусе девятиклассника. «Динамо» стало родным клубом для волейболиста, хотя на протяжении карьеры игроку ненадолго приходилось покидать столицу и ездить набираться опыта в Дагестан. Однако сейчас Баранов вновь – важная часть состава «динамовцев», с которыми готов начинать новый непростой путь на чемпионскую вершину.    

05 октябрь 13:46 | : Разное

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