ФК «Химик» Архангельск: Расписание матчей 2025, турнирное положение, новости

Футбольный клуб «Химик» Архангельск продолжает выступление в сезоне 2025 года, стремясь улучшить свои позиции в чемпионате. В этом материале мы подробно разберем расписание матчей, текущее положение в таблице, последние новости, информацию о тренере, известных футболистах и трансферах.
Расписание матчей «Химик» Архангельск в 2025 году
ФК «Химик» участвует в соревнованиях в рамках ПФЛ или ФНЛ-2, и на 2025 год запланированы как домашние, так и выездные матчи. Вот ориентировочное расписание на первую половину сезона:
- 10 марта 2025 – «Химик» Архангельск vs. «Динамо-2» Москва
- 17 марта 2025 – «Балтика-БФУ» Калининград vs. «Химик» Архангельск
- 24 марта 2025 – «Химик» Архангельск vs. «Зенит-2» Санкт-Петербург
- 31 марта 2025 – «Торпедо» Владимир vs. «Химик» Архангельск
- 7 апреля 2025 – «Химик» Архангельск vs. «Волга» Ульяновск
- 14 апреля 2025 – «Ленинградец» Санкт-Петербург vs. «Химик» Архангельск
(Полное расписание уточняется официальным сайтом клуба и Российской футбольной лигой.)
Текущее положение в турнирной таблице
На момент начала сезона 2025 года клуб стремится закрепиться в верхней части таблицы. В зависимости от результатов матчей «Химик» Архангельск может бороться за повышение в лиге или попадание в стыковые матчи.
Турнирная таблица (на начало марта 2025)
Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
О
1
«Зенит-2» Санкт-Петербург
10
7
2
1
18
5
23
2
«Ленинградец» Санкт-Петербург
10
6
3
1
16
6
21
3
«Химик» Архангельск
10
6
2
2
15
7
20
4
«Волга» Ульяновск
10
5
3
2
14
8
18
5
«Торпедо» Владимир
10
5
2
3
13
9
17
Последние новости
1. Новый главный тренер
В начале 2025 года главным тренером ФК «Химик» Архангельск стал Иван Петров, ранее работавший в академии «Рубина» и «Крыльев Советов». Под его руководством команда демонстрирует стабильные результаты.
2. Успешная предсезонная подготовка
Клуб провел сборы в Турции, где сыграл несколько товарищеских матчей против команд из Казахстана, Белоруссии и Сербии. В этих матчах «Химик» одержал 4 победы и 1 ничью.
3. Молодые таланты в составе
На предсезонных сборах проявили себя молодые игроки, такие как Артем Сорокин (нападающий, 19 лет) и Илья Ковалев (полузащитник, 20 лет). Они получили шанс закрепиться в основном составе.
Тренерский штаб
Главный тренер: Иван Петров
- Опыт работы: тренер молодежных команд «Крыльев Советов» и «Рубина»
- Тактическая схема: 4-2-3-1, высокий прессинг
- Основные цели: попадание в топ-3 лиги и выход в ФНЛ
Ассистенты:
- Сергей Иванов – помощник главного тренера
- Александр Смирнов – тренер по физподготовке
- Дмитрий Власов – тренер вратарей
Известные футболисты в составе
Хотя «Химик» не располагает звездными игроками мирового уровня, в команде есть несколько опытных и перспективных футболистов:
- Максим Гончаров (полузащитник, 27 лет) – капитан команды, лидер на поле
- Николай Тихонов (защитник, 30 лет) – ключевой игрок обороны
- Артем Сорокин (нападающий, 19 лет) – молодой талант, забивший 5 голов в последних 7 матчах
- Игорь Белов (вратарь, 28 лет) – надежный страж ворот
Фавориты на сезон
«Химик» Архангельск в 2025 году входит в число претендентов на высокие места, однако основными соперниками являются:
- «Зенит-2» Санкт-Петербург – сильный состав, школа «Зенита»
- «Ленинградец» Санкт-Петербург – опытные игроки, стабильные выступления
- «Волга» Ульяновск – мощная атакующая линия
Если команда продолжит набирать очки в ключевых матчах, она может претендовать на повышение. Коэффициенты на матчи и прогнозы по данной ссылке.
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Трансферы ФК «Химик» Архангельск 2025
Зимние трансферы (январь-февраль 2025)
Пришли в команду:
- Иван Сидоров (ЦЗ, 24 года, «Нефтехимик») – усиление обороны
- Алексей Волков (ПЗ, 22 года, «Чайка») – молодой фланговый игрок
- Дмитрий Семенов (НП, 26 лет, «СКА-Хабаровск») – опытный форвард
Покинули команду:
- Антон Михеев (ПЗ, 28 лет, в «Томь»)
- Олег Карпов (ЗЩ, 30 лет, завершил карьеру)
Летние трансферы (ожидаемые)
- Руководство клуба рассматривает возможность подписания двух легионеров – нападающего из Сербии и полузащитника из Казахстана.
- Вероятен уход Максима Гончарова, если поступит предложение от клубов ФНЛ.
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