ФК «Химик» Архангельск: Расписание матчей 2025, турнирное положение, новости

Футбольный клуб «Химик» Архангельск продолжает выступление в сезоне 2025 года, стремясь улучшить свои позиции в чемпионате. В этом материале мы подробно разберем расписание матчей, текущее положение в таблице, последние новости, информацию о тренере, известных футболистах и трансферах.

Расписание матчей «Химик» Архангельск в 2025 году

ФК «Химик» участвует в соревнованиях в рамках ПФЛ или ФНЛ-2, и на 2025 год запланированы как домашние, так и выездные матчи. Вот ориентировочное расписание на первую половину сезона:

10 марта 2025 – «Химик» Архангельск vs. «Динамо-2» Москва

– «Химик» Архангельск vs. «Динамо-2» Москва 17 марта 2025 – «Балтика-БФУ» Калининград vs. «Химик» Архангельск

– «Балтика-БФУ» Калининград vs. «Химик» Архангельск 24 марта 2025 – «Химик» Архангельск vs. «Зенит-2» Санкт-Петербург

– «Химик» Архангельск vs. «Зенит-2» Санкт-Петербург 31 марта 2025 – «Торпедо» Владимир vs. «Химик» Архангельск

– «Торпедо» Владимир vs. «Химик» Архангельск 7 апреля 2025 – «Химик» Архангельск vs. «Волга» Ульяновск

– «Химик» Архангельск vs. «Волга» Ульяновск 14 апреля 2025 – «Ленинградец» Санкт-Петербург vs. «Химик» Архангельск

(Полное расписание уточняется официальным сайтом клуба и Российской футбольной лигой.)

Текущее положение в турнирной таблице

На момент начала сезона 2025 года клуб стремится закрепиться в верхней части таблицы. В зависимости от результатов матчей «Химик» Архангельск может бороться за повышение в лиге или попадание в стыковые матчи.

Турнирная таблица (на начало марта 2025)

Место Команда И В Н П ГЗ ГП О 1 «Зенит-2» Санкт-Петербург 10 7 2 1 18 5 23 2 «Ленинградец» Санкт-Петербург 10 6 3 1 16 6 21 3 «Химик» Архангельск 10 6 2 2 15 7 20 4 «Волга» Ульяновск 10 5 3 2 14 8 18 5 «Торпедо» Владимир 10 5 2 3 13 9 17

Последние новости

1. Новый главный тренер

В начале 2025 года главным тренером ФК «Химик» Архангельск стал Иван Петров, ранее работавший в академии «Рубина» и «Крыльев Советов». Под его руководством команда демонстрирует стабильные результаты.

2. Успешная предсезонная подготовка

Клуб провел сборы в Турции, где сыграл несколько товарищеских матчей против команд из Казахстана, Белоруссии и Сербии. В этих матчах «Химик» одержал 4 победы и 1 ничью.

3. Молодые таланты в составе

На предсезонных сборах проявили себя молодые игроки, такие как Артем Сорокин (нападающий, 19 лет) и Илья Ковалев (полузащитник, 20 лет). Они получили шанс закрепиться в основном составе.

Тренерский штаб

Главный тренер: Иван Петров

Опыт работы: тренер молодежных команд «Крыльев Советов» и «Рубина»

Тактическая схема: 4-2-3-1, высокий прессинг

Основные цели: попадание в топ-3 лиги и выход в ФНЛ

Ассистенты:

Сергей Иванов – помощник главного тренера

– помощник главного тренера Александр Смирнов – тренер по физподготовке

– тренер по физподготовке Дмитрий Власов – тренер вратарей

Известные футболисты в составе

Хотя «Химик» не располагает звездными игроками мирового уровня, в команде есть несколько опытных и перспективных футболистов:

Максим Гончаров (полузащитник, 27 лет) – капитан команды, лидер на поле Николай Тихонов (защитник, 30 лет) – ключевой игрок обороны Артем Сорокин (нападающий, 19 лет) – молодой талант, забивший 5 голов в последних 7 матчах Игорь Белов (вратарь, 28 лет) – надежный страж ворот

Фавориты на сезон

«Химик» Архангельск в 2025 году входит в число претендентов на высокие места, однако основными соперниками являются:

«Зенит-2» Санкт-Петербург – сильный состав, школа «Зенита»

– сильный состав, школа «Зенита» «Ленинградец» Санкт-Петербург – опытные игроки, стабильные выступления

– опытные игроки, стабильные выступления «Волга» Ульяновск – мощная атакующая линия

Если команда продолжит набирать очки в ключевых матчах, она может претендовать на повышение. Коэффициенты на матчи и прогнозы по данной ссылке .

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Трансферы ФК «Химик» Архангельск 2025

Зимние трансферы (январь-февраль 2025)

Пришли в команду:

Иван Сидоров (ЦЗ, 24 года, «Нефтехимик») – усиление обороны

– усиление обороны Алексей Волков (ПЗ, 22 года, «Чайка») – молодой фланговый игрок

– молодой фланговый игрок Дмитрий Семенов (НП, 26 лет, «СКА-Хабаровск») – опытный форвард

Покинули команду:

Антон Михеев (ПЗ, 28 лет, в «Томь»)

Олег Карпов (ЗЩ, 30 лет, завершил карьеру)

Летние трансферы (ожидаемые)

Руководство клуба рассматривает возможность подписания двух легионеров – нападающего из Сербии и полузащитника из Казахстана.

Вероятен уход Максима Гончарова, если поступит предложение от клубов ФНЛ.