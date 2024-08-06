Фальшивые букмекеры раскрутили северодвинца на большие деньги

В дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило сообщение от 23-летнего молодого человека. По словам заявителя, в августе текущего года в мессенджере ему поступило сообщение о возможности купить информацию об исходах футбольных матчей и после этого гарантированного выигрывать на спортивных ставках.

Согласившись, в течение двух недель молодой человек оформил несколько крупных кредитов, собрал свои накопления и, конвертировав рубли в криптовалюту, перевел на электронный кошелек «брокера». В установленном личном кабинете он видел постоянно растущую прибыль.

Однако через несколько дней на электронную почту северодвинца пришло письмо, где было сказано, что его аккаунт заблокирован. Для восстановления доступа требовалось внести 10% от суммы, находящейся на счету, а именно – 390 тысяч рублей. В этот момент молодой человек понял, что все это время общался с мошенниками, и обратился в полицию. К этому времени он успел перевести аферистам порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Общаясь со стражами порядка потерпевший признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед на работе, но не предполагал, что сам попадется на уловки злоумышленников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.