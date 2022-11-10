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«Единая Россия» передала 200 подарков для Архангельской детской областной больницы

Каждый год в отделениях детской областной больницы остаются дети, которых не успели выписать перед праздниками. Чтобы поддержать детей, находящихся на лечении, вынужденных встречать Новый год не дома, а в больничной палате, «Единая Россия» передала 200 подарков ребятам. 

«Маленьким пациентам особенно важно создать атмосферу праздника, чтобы Новый год не прошел стороной, не чувствовать себя обделенными. Собранные общими силами членов партии, депутатов «Единой России» подарки мы передали в больницу, а Дед Мороз вручит  их на «Новогодней елке», которую устраивает детская больница», - рассказала заместитель Волонтёрского центра Софья Смолина. 

09 январь 11:00 | : Будни

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