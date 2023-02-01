﻿Все, что нужно знать о ринопластике

Основной целью указанного вмешательства является гармоничное изменение формы либо исправление деформации носа с сохранением персональных черт лица.

Важно отметить, что пластический хирург в этом случае решит ряд проблем, а именно:

поменяет размер носа;

уменьшит ноздри по отношению к другим компонентам лица;

исправит отклонение в ту или иную сторону, а также асимметрию;

скорректирует кончик.

О разновидностях

Первичная. Это вариант, который показан тем, кто никогда не прибегал к манипуляциям такого характера. Хирургу предоставлена возможность формировать новые параметры носа. Главными ограничениями можно назвать природный размер этого органа и вид кожи. Коррекционная. Этот вид пластики считается достаточно распространенным явлением, потому что часто бывает достаточно сложно угадать результаты первичной ринопластики. По причине незначительного объема мягкой ткани форма во время формирования рубца после операции может поменяться. Исправление под анестезией, которая длится около получаса, дает возможность исправить последствия рубцевания, а также сделать форму носа такой, какой ее видит пациент. Повторная. Достаточно сложная операция, которая проводится под общей анестезией и продолжительным сроком реабилитации. Основной целью считается исправление формы носа после плохо сделанной первичной ринопластики либо неблагоприятного реабилитационного периода. В том случае если пациент делает такую пластику по показаниям, клиники часто не дают гарантию на то, что результат будет безупречным - практика показывает, что возможности специалиста здесь весьма ограничены. Безоперационная. Предполагает применение элементов в виде филлеров, с помощью которых получится удалить незначительные недостатки, например, дефекты, несущественную ассиметрию.

Ринопластика кончика позволяет сделать лучше размеры и форму концевой части. По причине того, что операция осуществляется на хряще, она достаточно трудная.

В определенных ситуациях такой способ коррекции носа дополняется риносептопластикой. Указанные мероприятия направлены на то, чтобы выровнять носовую перегородку. С помощью манипуляций такого плана получится, с одной стороны, исправить недостатки косметического типа, с другой - нормализовать дыхание. По вопросам можно обращаться в клинику.