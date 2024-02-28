Как Дэвис и Смолкин идут к мировой элите танцев на льду

После двух лет неопределенности и поисков своего места в мировом фигурном катании, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, бывшие представители России на Олимпийских играх в Пекине, совершают решительный шаг в своей карьере. Определившись с гражданством и выбрав Грузию в качестве своей новой спортивной родины, они теперь присоединяются к ведущей мировой танцевальной группе в Монреале. Кстати, букмекеры активно делают прогнозы на исходы турниров по фигурному катанию. Изучить прогнозы — на платформе Тото гейминг Россия, которая предлагает широкий выбор ставок на спорт и казино игры. Этот сайт привлекает удобным интерфейсом и привлекательными предложениями для всех видов бетторов.

Путь Дэвис и Смолкина к этому решению был долгим и непростым. Весь сезон 2022/2023 года дуэт посвятил поискам новой базы и страны, которая смогла бы принять их после отстранения России из международных соревнований. Рассматривая различные варианты от США до Израиля, они в итоге остановили свой выбор на Грузии, что символично отметили на своих страницах в социальных сетях.





Переход под руководство Алексея Килякова стал временной мерой, позволившей спортсменам сохранить форму и оставаться в соревновательном ритме. Несмотря на значительный опыт тренера, его отсутствие крупных побед и известных воспитанников ограничивало возможности дуэта продемонстрировать себя на международной арене.

Поиск нового пристанища завершился успехом, когда Дэвис и Смолкин были приняты в состав Монреальской академии – места, известного своими выдающимися достижениями в танцах на льду. Решение о переходе стало важным шагом не только для спортсменов, но и для академии, подчеркивая её открытость к новым талантам.

Переезд в Монреаль стал для Дэвис и Смолкина не просто сменой тренировочной базы, а переходом к новому уровню подготовки и возможности работать с ведущими специалистами мирового фигурного катания. Академия славится своим умением максимально раскрыть потенциал спортсменов, скрывая слабости и подчеркивая сильные стороны каждого дуэта.

Для Дэвис и Смолкина, чей почерк на льду до этого момента оставался не до конца понятым широкой публикой, Монреаль предоставляет шанс не только найти свою уникальность, но и воплотить ее в яркие и запоминающиеся выступления. Интеграция в элитную группу мировых чемпионов и призеров крупнейших турниров должна стать для них мощным стимулом и источником вдохновения.

Переход под крыло Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Ромена Агенауэра открывает перед дуэтом доступ к уникальным ресурсам: от психологов и акробатов цирка du Soleil до мастеров по пошиву костюмов, как Мэтью Карон, создающего наряды для топ-фигуристов. Этот полный цикл подготовки предоставляет всё необходимое для достижения новых высот.

Интересно, что связь Дэвис и Смолкина с Монреалем начала налаживаться еще до явного объявления о переходе, что подтверждается их обновленными костюмами на мартовском чемпионате мира. Это свидетельствует о глубоком взаимном интересе и готовности к сотрудничеству.

Переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Монреальскую академию открывает перед ними новые горизонты и возможности в мире фигурного катания. Отметив начало своего пути в Грузии, они теперь вступают в элиту мирового спорта под руководством ведущих тренеров. Этот шаг не только позволит им развивать свои навыки в одной из сильнейших танцевальных групп, но и станет залогом новых достижений и побед на международной арене.