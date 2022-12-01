Как выбрать оборудование для деревообрабатывающего производства

Рынок наполнен разнообразным деревообрабатывающим оборудованием, отличающимся по набору выполняемых задач, производительности, габаритам, ручному или автоматическому режиму работы, стоимости. Оно применяется при изготовлении мебели, деталей интерьера (фигур, ваз, багетов для картин), оконных рам, стройматериалов (паркета, ламината, прессованных плит), для создания полуфабрикатов и сырья (бревен, щепы, стружки, доски, шпона и пр.). Разобраться и выбрать подходящее оборудование бывает затруднительно. Чтобы облегчить процесс выбора, следует классифицировать продукцию и разбить ее на отдельные группы.
Виды станков по выполняемым операциям
Одно из разделений станков, представленных в каталоге ресурса https://piloramservis.ru/, происходит по типам технологических операций и методам обработки материала:
-Точение. Операция подразумевает обработку цилиндрических заготовок и выполняется на центровом, круглопалочном или лоботокарном станках.
- Распил. Включает в себя раскрой и обрезку методом поперечного, продольного и криволинейного распила материала. С этими задачами справляются: формато-раскроечная, торцовочная и лобзиковая установки, ленточная, круглопильная и циркулярная пилы.
- Строгание. Заготовки обрабатываются по профилю и по плоскости, обеспечивая ровную поверхность детали (щита, доски). Задействовать можно строгальный, фуговальный и рейсмусовый станки.
- Сверление. Операция по выполнению сквозных отверстий или подготовки гнезд с помощью сверлильной, долбежной и сверлильно-пазовальной установок.
- Фрезерование. Заключается в срезании с заготовки поверхностных слоев материала в заданных местах. Применяется для профилирования деталей, широко используется для придания декоративного вида изделиям. Достигается с помощью фрезерного, продольно-фрезерного, копировально-фрезерного и четырехстороннего станков.
- Прессование. Используется для изготовления фанеры и плит ДСП, ДВП, ОСБ, МДФ на основе мелкофракционных отходов деревообработки. Материалы приобретают ровную и твердую структуру под воздействием пресса.
- Шлифование. Удаляет недочеты в виде заусенцев, острых углов, небольших волн. Применяется как для сглаживания поверхности, так и для придания ей шероховатости. Для выполнения операций применяют дисковую, барабанную, комбинированную или осцилляционную шлифовальные машины.
Специальные, специализированные и универсальные станки
Еще одно разделение деревообрабатывающего оборудования на виды осуществляется по технологическим характеристикам:
- Устройства, предназначенные для работы с однотипными изделиями с незначительными отклонениями по размерам, называют специальными. Такие машины широко используются в промышленном производстве для обработки ряда деталей, имеющих сходные параметры. Примером специального станка служит формато-раскроечный с ценой от 235 до 440 тыс. рублей.
- Специализированные устройства выполняют только одну операцию, но с возможностью переналадки по размерам. Обладают высокой точностью и качеством обработки. Так, например, промышленный образец фуговального станка обойдется от 80 до 350 тыс. рублей, а рейсмусового – от 85 до 230 тыс. рублей, а циркулярной пилы – порядка 130-200 тыс. рублей.
- Станки общего назначения (универсальные) объединяют в себе две и более функций. Чаще всего, востребованы в домашних мастерских или на небольших производствах. Из-за их многозадачности, замедляется процесс изготовления, поскольку теряется время на переналадку. Также несколько страдает точность отдельных операций, но в большинстве случаев такие погрешности несущественны. В качестве примера – многоцелевая установка, выполняющая 5 типов работ: пиление, строгание, фрезерование, фугование, рейсмусование, стоит около 400–600 тыс. рублей. Рассчитанная только на строгание и реймусование – от 20 до 100 тыс. рублей. Разброс цен очень большой за счет разного набора операций, его мощности, качественных характеристик и уровню механизации.
Рекомендации по выбору
При необходимости приобретения оборудования для деревообработки, определитесь, для каких задач требуются механизмы.
Для домашней мастерской или мини-фабрики, где выполняются штучные изделия, целесообразно рассматривать закупку многофункциональных (универсальных) аппаратов, для работы с напряжением 220 В. Станок общего назначения исключит долю ручного труда, снизит утомляемость и повысит производительность. Набор выполняемых операций и их количество зависят от целей использования. Такой выбор сэкономит средства и занимаемую площадь.