46 профессионалов РВК-Архангельск наградили накануне Дня работника ЖКХ

В преддверие профессионального праздника коммунальщиков в архангельском водоканале наградили 46 лучших сотрудников предприятия. Сегодня в РВК-Архангельск трудится более 800 квалифицированных специалистов. В день работника ЖКХ традиционно отмечают труд слесарей, мастеров, инженеров, диспетчеров, водителей специализированной техники, энергетиков, специалистов информационно-справочной службы и центра обслуживания абонентов.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу 38 специалистов РВК-Архангельск удостоены звания «Лучший работник РВК-Архангельск» с занесением на Доску Почета, двое получили Почетные грамоты Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, четверо – Благодарственные письма от УК «Росводоканал», один человек – Почетную грамоту и один – Благодарность от администрации Архангельска.

«Ваш труд — это основа комфортной жизни нашего города. Каждый день вы даете людям воду — самый важный ресурс, без которого невозможна жизнь. Вы обеспечиваете горожан качественной водой, ремонтируете и строите сети, чтобы система водоснабжения и водоотведения работала бесперебойно. Мы уже сделали многое: модернизировали оборудование, провели масштабные реконструкции, внедрили современные технологии. Но впереди еще больше задач, которые нам предстоит решить вместе. Работа в коммунальной сфере — это не просто профессия, это миссия. Вы делаете жизнь людей лучше, а город — комфортнее», - обратился к коллективу генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Неоднократно специалисты РВК-Архангельск приходили на помощь по просьбе правительства региона и администрации города, строя сети к социальным объектам и решая возникшие проблемы с водоснабжением.

«Работа для меня – смысл жизни, - говорит ведущий инженер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск с 26-летним стажем работы в водоканале Геннадий Дорофеев. - Если не я, то кто? Мое дело – людям воду давать. Когда видишь, как люди открывают кран, и оттуда течет чистая вода, понимаешь, что твой труд не напрасен. Это и есть счастье – знать, что ты делаешь что-то важное для других».

«Смотришь на город – и хочется сделать его лучше, красивее, комфортнее. Каждый объект, который мы строим, – это вклад в будущее города. Я горжусь тем, что моя работа приносит пользу людям, что я могу сделать жизнь в Архангельске лучше», - признается монтажник технологических трубопроводов цеха строительства сетей РВК-Архангельск Виктор Степанов.

«Я чувствую личную ответственность за то, что мы делаем. После ремонтных работ на сетях водоканала мы восстанавливаем территории, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам, ездить на машинах. Это важно – видеть результат своего труда и знать, что ты приносишь пользу», - отмечает мастер бригады по благоустройству РВК-Архангельск Марк Бодухин.

РВК-Архангельск — это не просто предприятие, это команда профессионалов, которые каждый день вносят вклад в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Благодаря слаженной работе коллектива, водоканал успешно справляется с задачами по обеспечению архангелогородцев чистой водой и бесперебойной работой систем водоотведения.