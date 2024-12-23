Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Автоцистерны РВК-Архангельск везут горожанам чистую и качественную воду

Вода, которую РВК-Архангельск доставляет горожанам автоцистернами, соответствует всем требованиям безопасности и качества, как и вода в централизованной системе водоснабжения.

Автоцистерны предприятия заправляются водой непосредственно на выходе с очистных сооружений водоподготовки. Эта вода не проходит через городские сети и не соприкасается с трубами, что гарантирует ее максимальную чистоту и безопасность. 

«Вода в автоцистернах, как и вода в распределительной сети, находится под жестким контролем Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ). Раз в месяц каждая автоцистерна проходит процедуру дезинфекции – в нее заливается крепкий раствор гипохлорита натрия, который находится в машине в течение некоторого времени. Затем раствор сливается, цистерна промывается и вновь заполняется водой. Эта вода проверяется на остаточный хлор, физико-химические и микробиологические показатели. Горожане могут быть уверены: ни одна автоцистерна не покинет территорию ЦОСВ и не поедет развозить воду, пока лаборатория не даст «добро», - рассказала начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Перед православным праздником святого Крещением автоцистерны, из которых будут заполняться храмовые емкости и раздаваться вода прихожанам, проходят дополнительную процедуру очистки непосредственно перед выездом. В этом году водовозки РВК-Архангельск повезут чистую воду к Собору Архистратига Михаила и к Ильинскому храму 18 и 19 января. После того, как утром 18 января священниками будет проведено Таинство освящения воды, она будет доступна всем желающим. 

14 январь 13:22 | : Экономика

Главные новости


Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ну смотри, Котлас! Светлана Дейнеко возвращается на телевидение

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (113)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20