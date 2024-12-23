Автоцистерны РВК-Архангельск везут горожанам чистую и качественную воду

Вода, которую РВК-Архангельск доставляет горожанам автоцистернами, соответствует всем требованиям безопасности и качества, как и вода в централизованной системе водоснабжения.

Автоцистерны предприятия заправляются водой непосредственно на выходе с очистных сооружений водоподготовки. Эта вода не проходит через городские сети и не соприкасается с трубами, что гарантирует ее максимальную чистоту и безопасность.

«Вода в автоцистернах, как и вода в распределительной сети, находится под жестким контролем Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ). Раз в месяц каждая автоцистерна проходит процедуру дезинфекции – в нее заливается крепкий раствор гипохлорита натрия, который находится в машине в течение некоторого времени. Затем раствор сливается, цистерна промывается и вновь заполняется водой. Эта вода проверяется на остаточный хлор, физико-химические и микробиологические показатели. Горожане могут быть уверены: ни одна автоцистерна не покинет территорию ЦОСВ и не поедет развозить воду, пока лаборатория не даст «добро», - рассказала начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Перед православным праздником святого Крещением автоцистерны, из которых будут заполняться храмовые емкости и раздаваться вода прихожанам, проходят дополнительную процедуру очистки непосредственно перед выездом. В этом году водовозки РВК-Архангельск повезут чистую воду к Собору Архистратига Михаила и к Ильинскому храму 18 и 19 января. После того, как утром 18 января священниками будет проведено Таинство освящения воды, она будет доступна всем желающим.