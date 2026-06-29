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Северодвинец раскошелился, чтобы снять запрет на заграничный вояж

Конфликт двух жителей Северодвинска из-за парковочного места перерос в серьёзное противостояние. Один из участников спора не ограничился словесными перепалками и  выстрелил из специального устройства «Добрыня» в лицо оппоненту. 

            Суд признал действия мужчины неправомерными и постановил возместить моральный вред пострадавшему. Сумма компенсации составила 55 тысяч рублей, но должник, не согласный с решением суда, отказался выплачивать деньги.

            Исполнительный документ поступил к судебным приставам. Однако «принципиальный» должник, скрываясь от сотрудников органа принудительного исполнения, постоянно менял съёмные квартиры и не выходил на связь. Мужчина официально не трудоустроен, денежные средств на его счетах отсутствовали.

            Принципом пришлось поступиться, когда должник с семьёй решил отправиться на отдых за границу. Препятствием стал вынесенный судебным приставом запрет на выезд за пределы страны. Чтобы долгожданная поездка состоялась, мужчина был вынужден полностью оплатить задолженность, включая исполнительский сбор.

            Взыскатель получил причитающиеся ему денежные средства, исполнительно производство окончено.

(фото с https://airportufa.ru

18 август 09:03 | : Происшествия

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