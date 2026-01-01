Северодвинец попал под уголовку за невозвращенные долги

Судебные приставы возбудили в отношении северодвинца уголовное дело за нежелание возвращать взятые в долг деньги.

Северодвинец 1979 года рождения взял у знакомого по договорам займа шесть миллионов рублей. Не получив назад свои деньги, кредитор вынужден был обратиться в суд. Вместе с набежавшими процентами и судебными расходами сумма взыскания составила более семи миллионов рублей.

На основании исполнительного документа в ОСП по г. Северодвинску возбуждено исполнительное производство.

Зная о своей обязанности выплатить задолженность по кредитному договору и будучи неоднократно предупреждённым судебным приставом об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ, должник никаких усилий, направленных на полное или частичное погашение кредиторской задолженности, не предпринимал.

Принятые сотрудником органа принудительного исполнения меры, в том числе арест счетов и запрет на выезд за границу, также не побудили должника вернуть долг.

Кроме того, судебным приставом установлено, что мужчина получил от бывшей супруги денежные средства в размере почти 638 тысяч рублей, но потратил их не на исполнение судебного решения, а на собственные нужды.

За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ. В настоящее время дознавателем ОСП по г. Северодвинску проводятся следственные действия.