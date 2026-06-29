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Житель Архангельска не жалел денег на терроризм и поплатился за это

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (покушение на финансирование терроризма).

Следствием и судом установлено, что в 2024 году осужденный, заведомо зная о том, что деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации, в целях ее финансирования перевел денежные средства для обеспечения деятельности, но банк заблокировал осуществляемый им перевод.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывание первых двух лет срока определено в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда  не вступил в законную силу.

 

 

18 август 08:55 | : Происшествия

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