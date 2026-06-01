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Житель Архангельска делился с террористами своими доходами

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (покушение на финансирование терроризма).

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, заведомо зная о том, что деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации, в целях ее финансирования перевел денежные средства для обеспечения деятельности, но банк заблокировал осуществляемый им перевод.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска  регионального следственного управления СКР. 

17 июль 08:54 | : Происшествия

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