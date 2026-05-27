Суд Архангельска отправил китайца на год в колонию-поселение

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность приговора Ломоносовского районного суда г. Архангельска, которым 38-летний гражданин Китайской Народной Республики признан виновным с совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

Установлено, что виновный был депортирован из России в декабре 2023 года за нарушение миграционного законодательства с запретом на въезд до 2028 года. С целью обойти этот запрет он сменил личные данные, получив новый паспорт. После этого он шесть раз незаконно пересек границу: 4 раза в качестве пассажира самолета, прилетая в города Москву, Казань и дважды в Санкт-Петербург, а также 2 раза на автомобиле, приезжая в Приморский край.

Судом иностранцу, задержанному на территории Архангельской области, назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Проверочной инстанцией приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба защитника, действующего в интересах осужденного, с доводами о чрезмерно суровом наказании – без удовлетворения.