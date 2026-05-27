Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суд Архангельска отправил китайца на год в колонию-поселение

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность приговора Ломоносовского районного суда г. Архангельска, которым 38-летний гражданин Китайской Народной Республики признан виновным с совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

Установлено, что виновный был депортирован из России в декабре 2023 года за нарушение миграционного законодательства с запретом на въезд до 2028 года. С целью обойти этот запрет он сменил личные данные, получив новый паспорт. После этого он шесть раз незаконно пересек границу: 4 раза в качестве пассажира самолета, прилетая в города Москву, Казань и дважды в Санкт-Петербург, а также 2 раза на автомобиле, приезжая в Приморский край.

Судом иностранцу, задержанному на территории Архангельской области, назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Проверочной инстанцией приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба защитника, действующего в интересах осужденного, с доводами о чрезмерно суровом наказании – без удовлетворения. 

 

 

05 август 15:38 | : Происшествия

Главные новости


Дойти и не споткнуться. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Приезд тёщи на блины. Архангельская быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (62)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20