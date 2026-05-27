Жителей Коноши прокурор приглашает пожаловаться на жизнь

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Тамарой Захаровой в режиме видео-конференц-связи 12 августа 2026 года будет проведен прием жителей Коношского муниципального района Архангельской области.

Желающие обратиться на личный прием могут это сделать в явочном порядке с 15:00 до 17:00 часов в прокуратуре Коношского района (пос. Коноша, ул. Советская, д. 15).

Предварительная запись производится по телефонам 8 (818-58) 2-14-48 и 8 (818-58) 2-12-54.

При приеме заявителям необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.