Зампрокурора области узнала об особенностях жизни в Рикасихе

Заместителем прокурора области и автономного округа Тамарой Захаровой 15 июля 2026 года в рамках работы мобильной приемной в деревне Рикасиха проведен личный прием жителей деревень Рикасиха, Лая и Уна Приморского муниципального округа.

Граждане обратились к заместителю прокурора области и автономного округа по вопросам ремонта дорог местного значения, благоустройства территории, соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Обращения граждан взяты на контроль, по ним организованы соответствующие проверки.

В ходе рабочего выезда осуществлен осмотр возводимой в деревне Рикасиха в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» врачебной амбулатории.