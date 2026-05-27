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В Вельске Renault боднул КАМАЗ

Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Совхозной и Заозерской г. Вельска поступила в полицию 4 августа.

По предварительным данным, около 14:05 водитель 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовой машиной «КАМАЗ».

В результате ДТП водитель Renault с травмами был госпитализирован.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


05 август 09:26 | : Происшествия

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