В Вельске Renault боднул КАМАЗ

Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Совхозной и Заозерской г. Вельска поступила в полицию 4 августа.

По предварительным данным, около 14:05 водитель 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовой машиной «КАМАЗ».

В результате ДТП водитель Renault с травмами был госпитализирован.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



