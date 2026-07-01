Северодвинец пытался отрубить голову соседу на коммунальной кухне

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 17 июня 2026 года вечером на общей кухне дома по улице Ломоносова в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 58-летним соседом, пытался нанести тому удар топором в область шеи. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего, который блокировал удар, умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца по не зависящим от подозреваемого обстоятельствам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

(фото с https://s0no.livejournal.com)