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Северодвинец пытался отрубить голову соседу на коммунальной кухне

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 17 июня 2026 года вечером на общей кухне дома по улице Ломоносова в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 58-летним соседом, пытался нанести тому удар топором в область шеи. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего, который блокировал удар, умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца по не зависящим от подозреваемого обстоятельствам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР. 

(фото с https://s0no.livejournal.com

 

29 июль 09:02 | : Происшествия

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