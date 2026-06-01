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В Архангельске произошла разборка с применением сигнального пистолета

10 июля около 21.00, находясь на маршруте патрулирования на проспекте Обводный канал, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Архангельску услышали звук выстрела. Незамедлительно прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили во дворе дома мужчину с травмами лица.

По словам пострадавшего, неизвестный выстрелил в него из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.

Сообщение о произошедшем было передано в дежурную часть. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме. На записи видно, как неизвестный, одетый в оранжевый жилет, медицинскую маску и кепку, несколько часов находился во дворе. Около 20.30, когда из подъезда дома вышел 62-летний мужчина, подозреваемый направился к нему. Что-то спросив, злоумышленник достал предположительно сигнальный пистолет, выстрелил мужчине в лицо, после чего скрылся во дворах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 29-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Новодвинска. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматриваем максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведется дознание, устанавливаются мотивы совершения противоправных действий.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

14 июль 10:26 | : Происшествия

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