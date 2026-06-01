В Архангельской области раскрыто убийство на болоте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 9 июля 2026 года в деревне Нижнее Устье Плесецкого района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений применил физическую силу к 72-летнему дальнему родственнику, поместил его в багажник автомобиля и вывез на болото. Затем выстрелил в потерпевшего из ружья и ударил острым предметом в шею, после чего выкопал яму, в которую положил тело и прикрыл сверху мхом. Через несколько дней тело убитого было обнаружено жителем города Мирный, который собирал ягоды.

Благодаря следственным действиям и оперативным мероприятиям, проведенным совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Он дал признательные показания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.