У торговца контрафактом из Котласа конфисковали имущество

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух жителей области виновными по п. «а, б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа алкогольной и табачной продукции без маркировки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Кроме того, один из подсудимых признан виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере).

Установлено, что с февраля 2023 года по март 2025 года подсудимые незаконно приобрели и хранили в помещениях принадлежащих им и находящихся в их пользовании 25 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью свыше 3 млн рублей и свыше 900 бутылок алкогольной продукции стоимостью более 400 тыс. рублей, а также осуществляли продажу гражданам указанной продукции на территории городов Коряжмы, Котласа и Вилегодского муниципального округа.

Сотрудниками правоохранительных органов немаркированный товар изъят из незаконного оборота.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафа в размерах 600 и 700 тыс. рублей. Кроме того, суд конфисковал имущество одного из осужденных, в том числе автомобиль, который использовался для совершения преступления.

Уголовное дело расследовано в следственном отделе МО МВД России «Котласский» по материалам РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил.