Полиция Поморья просит помочь в розыске Александра Бабинчука

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего Бабинчука Александра Владимировича 1974 года рождения.

Установлено, что 12 мая 2026 года около 15 часов Бабинчук А.В. на своем автомобиле марки ВАЗ-21214 («Нива») в кузове фиолетового цвета, гос. номер Е269УУ, 29 регион, уехал от дома № 6 по улице Рейдовая в городе Архангельске в неизвестном направлении.

Последний раз разыскиваемого видели 12 мая 2026 года в 19 часов 45 минут, затем автомобиль под его управлением свернул в сторону поселка Лесная речка и больше камерами видеонаблюдения не фиксировался.

С указанного времени Бабинчук А.В. перестал выходить на связь, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Передвигаясь на автомобиле повышенной проходимости, Бабинчук А.В. мог уехать в лесной массив в границах Лахтинского и Архангельского шоссе, а также в населенные пункты Ширшинский, Катунино, Турдеевск

и иные.

Приметы: на вид 50-55 лет, плотного телосложения, волосы короткие, седые.

На момент безвестного исчезновения был одет: куртка болоньевая темно-синего цвета длиной до бедра, черная футболка, синие широкие джинсы, черные спортивные кроссовки, при себе была небольшая наплечная сумка черного цвета.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться по «телефону доверия» следственного управления:

+7 (911) 590-02-42, либо в следственный отдел по Исакогорскому округу города Архангельска по номеру телефона приемной: 8 (818-2) 68-01-44, телефон отдела полиции: 8 (8182) 63-25-13 или 112.



