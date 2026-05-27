В Исакогорке два отморозка люто издевались над гостеприимным хозяином

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности жителей областного центра в возрасте 44 и 45 лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «д, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью).

По версии следствия, с 6 по 8 апреля 2026 года в одном из домов в деревне Исакогорка обвиняемые из личных неприязненных отношений к 25-летнему знакомому, которому один из них разрешил пожить в его доме, применили к потерпевшему физическую силу и связали руки, лишив свободы. При помощи бейсбольной биты и травматического пистолета они с особой жесткостью причинили потерпевшему телесные повреждения и ранения. После того, как потерпевшему удалось освободиться и покинуть дом, он обратился за медицинской помощью и в органы полиции.

В отношении фигурантов судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Органом предварительного следствия внесено представление в органы системы профилактики рецидивной преступности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



