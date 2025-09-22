Житель Коноши обвиняется в покушении на убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя поселка Коноша в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствием установлено, что 24 июля 2025 года утром в поселке Коноша обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу к 46-летнему мужчине, толкнул его на пол и незаконно проник в квартиру. Затем лежащему на полу потерпевшему нанес удары деревянными палками по голове и при помощи палок и рук пытался его задушить в присутствии супруги потерпевшего. В результате указанных действий мужчина потерял сознание. Благодаря вмешательству супруги потерпевшего, которая пресекла противоправные действия, мужчина остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.