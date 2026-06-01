Юная архангелогородка хотела состояться на ниве наркобизнеса

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием сети Интернет, в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемая не позднее 21 июня 2026 года через сеть Интернет приобрела наркотическое средство в размере не менее 35 грамм. При этом часть наркотического средства приобрела для себя, а оставшуюся хранила для последующего сбыта по месту жительства в городе Архангельске. Ее противоправные действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области. В ходе досмотра в сумке несовершеннолетней обнаружено и изъято расфасованное наркотическое средство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено пять тайников-закладок, которые подозреваемая успела оборудовать на территории города Архангельска.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетней преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР.

Следственная практика показывает, что некоторые подростки, желая заработать на карманные расходы, соглашаются делать так называемые «закладки» с наркотическими средствами, становясь участниками преступной схемы по сбыту наркотиков. Зачастую юные преступники надеются, что их противоправная деятельность останется незамеченной, однако они заблуждаются. И, как показывает судебная практика, несовершеннолетние привлекаются к строгой уголовной ответственности – реальному сроку лишения свободы.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (911) 590-02-42. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references.