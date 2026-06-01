Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юная архангелогородка хотела состояться на ниве наркобизнеса

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием сети Интернет, в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемая не позднее 21 июня 2026 года через сеть Интернет приобрела наркотическое средство в размере не менее 35 грамм. При этом часть наркотического средства приобрела для себя, а оставшуюся хранила для последующего сбыта по месту жительства в городе Архангельске. Ее противоправные действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области. В ходе досмотра в сумке несовершеннолетней обнаружено и изъято расфасованное наркотическое средство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено пять тайников-закладок, которые подозреваемая успела оборудовать на территории города Архангельска. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетней преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

Следственная практика показывает, что некоторые подростки, желая заработать на карманные расходы, соглашаются делать так называемые «закладки» с наркотическими средствами, становясь участниками преступной схемы по сбыту наркотиков. Зачастую юные преступники надеются, что их противоправная деятельность останется незамеченной, однако они заблуждаются. И, как показывает судебная практика, несовершеннолетние привлекаются к строгой уголовной ответственности – реальному сроку лишения свободы.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (911) 590-02-42. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references.

 

24 июнь 10:57 | : Происшествия

Главные новости


IL GUSTO в Архангельске: вкусно и многоточие
Летние дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (333)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20