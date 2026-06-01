В Северодвинске прошел процесс по убийству 30-летней давности

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 48-летнего жителя г.Северодвинска виновным по п. «а» ст. 102 УК РСФСР (убийство из корыстных побуждений).

Установлено, что в мае 1996 года осужденный с целью завладения автомобилем потерпевшего спланировал его убийство и подыскал орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под огнестрельное оружие.

С этой целью он подкараулил мужчину у его дома в г. Северодвинске, подсел к нему в машину и под надуманным предлогом убедил отвезти его на окраину города, при этом намеренно сел на заднее сиденье транспортного средства.

Отказавшись выполнить требования обвиняемого о передаче имущества в поездке между ними завязался конфликт и злоумышленник произвел потерпевшему в затылок прицельный выстрел из пистолета, от чего наступила его смерть. Автомашина на ходу врезалась в столб, а стрелявший с места преступления скрылся. В то время у убитого на иждивении оставалась годовалая дочь.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако благодаря планомерной и эффективной работе следователей и оперативных служб обвиняемый предстанет перед судом.

Подсудимый вину в совершенном преступления не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.