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В Северодвинске прошел процесс по убийству 30-летней давности

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 48-летнего жителя г.Северодвинска виновным по п. «а» ст. 102 УК РСФСР (убийство из корыстных побуждений). 

 Установлено, что в мае 1996 года осужденный с целью завладения автомобилем потерпевшего спланировал его убийство и подыскал орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под огнестрельное оружие. 

 С этой целью он подкараулил мужчину у его дома в г. Северодвинске, подсел к нему в машину и под надуманным предлогом убедил отвезти его на окраину города, при этом намеренно сел на заднее сиденье транспортного средства. 

 Отказавшись выполнить требования обвиняемого о передаче имущества в поездке между ними завязался конфликт и злоумышленник произвел потерпевшему в затылок прицельный выстрел из пистолета, от чего наступила его смерть. Автомашина на ходу врезалась в столб, а стрелявший с места преступления скрылся. В то время у убитого на иждивении оставалась годовалая дочь. 

 Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако благодаря планомерной и эффективной работе следователей и оперативных служб обвиняемый предстанет перед судом. 

 Подсудимый вину в совершенном преступления не признал.

 Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

23 июнь 16:57 | : Происшествия

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