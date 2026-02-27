В Северодвинске спустя 29 лет будут судить убийцу, застрелившего водителя из-за машины

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое долгие годы считалось «висяком». Перед судом предстанет 48-летний житель Северодвинска, обвиняемый в убийстве, совершенном еще в мае 1996 года.

По версии следствия, в конце прошлого века молодой человек (на момент преступления ему было около 18 лет) спланировал жестокое преступление из корыстных побуждений. Он решил завладеть автомобилем знакомого и специально подготовил орудие — газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Обвиняемый подкараулил жертву у дома в Северодвинске, сел к нему в машину на заднее сиденье и под выдуманным предлогом уговорил отвезти его на окраину города. В пути злоумышленник потребовал отдать ему имущество, но водитель отказался. В ходе конфликта пассажир произвел прицельный выстрел в затылок мужчины.

От полученного ранения потерпевший скончался мгновенно. Потерявшая управление машина по инерции врезалась в столб. Стрелявший скрылся с места происшествия. Как уточнили в надзорном ведомстве, у убитого осталась годовалая дочь.

Долгие 29 лет это преступление оставалось нераскрытым. Однако следователи и оперативники не прекращали работу. Благодаря планомерной работе и современным возможностям криминалистики удалось установить личность подозреваемого.

Выяснилось, что после убийства северодвинец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности. В настоящий момент он уже отбывает наказание за другие деяния, и теперь к этому сроку добавится новое обвинение.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье 102 УК РСФСР (убийство из корыстных побуждений). Санкция данной нормы предусматривала наказание вплоть до смертной казни, однако в современных реалиях максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет до 15 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.