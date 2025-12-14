В Северодвинске раскрыто убийство 30-летней давности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу установлен 47-летний житель города Северодвинска, подозреваемый в совершении убийства местного жителя в 1996 году.

Региональным следственным управлением проводится систематическая работа по раскрытию преступлений прошлых лет.

Следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений МВД и ФСИН России спланирован и грамотно проведен комплекс дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий по уголовному делу об убийстве в 1996 году жителя города Северодвинска, совершенном в условиях неочевидности.

Установлена причастность к указанному убийству ранее неоднократно судимого за преступления против личности 47-летнего уроженца города Северодвинска, который в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы.

По версии следствия, утром 16 мая 1996 года у дома по улице Капитана Воронина в городе Северодвинске подозреваемый и его знакомый, преследуя корыстные цели, напали на потерпевшего и сели в салон его автомобиля. В ходе поездки после отказа потерпевшего выполнять их требования о передаче имущества подозреваемый, выйдя за рамки предварительного сговора, с заднего сиденья автомобиля произвел прицельный выстрел в голову потерпевшего, в результате чего последний потерял контроль над управлением, и автомобиль врезался в столб световой опоры. Опасаясь задержания, фигуранты скрылись с места преступления. От полученного ранения пострадавший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

Благодаря проводимой на протяжении длительного времени планомерной работе следователей совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Северодвинску под тяжестью собранных доказательств знакомый подозреваемого, ставший очевидцем убийства и оставивший на месте преступления биологические следы, дал изобличающие показания и под видеозапись подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

В настоящее время выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подследственному обвинения.