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Житель Няндомы по-старинке взломал и обчистил квартиру дамы

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого 19-летнего жителя Няндомского муниципального округа виновным по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что подсудимый 13.04.2026, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью тайного хищения чужого имущества, имеющимся при себе металлическим ломом сорвал пробои замка и незаконно проник в квартиру женщины, откуда тайно похитил принадлежащее ей имущество на общую сумму более 11 тыс. рублей. Получив реальную возможность распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению, подсудимый с места преступления скрылся, обратил похищенное  в свою пользу.

Приговором суда виновному  назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Также судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с подсудимого оставшейся, невозмещенной суммы причиненного ущерба. 

Приговор в законную силу не вступил.

17 июнь 14:32 | : Происшествия

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