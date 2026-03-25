Полиция Северодвинска вычислила подростков-зацеперов по соцсетям

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте выявили видеозапись, на которой запечатлён факт зацепинга на перегоне Северодвинск – Нёнокса.

В результате проверки информации личности экстремалов были оперативно установлены сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Ими оказались двое школьников из Северодвинска в возрасте 13 и 15 лет.

Подростки-нарушители вместе с законными представителями были вызваны в полицию. Юноши признались, что прокатились снаружи электрички ради острых ощущений и сами опубликовали видеозапись своего «подвига» в одном из мессенджеров.

Стражи порядка провели с несовершеннолетними разъяснительную беседу о недопустимости создания помех в работе транспортной инфраструктуры, а в отношении их родителей составили административные протоколы по части 1 ста 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.