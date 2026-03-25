Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Северодвинска вычислила подростков-зацеперов по соцсетям

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте выявили видеозапись, на которой запечатлён факт зацепинга на перегоне Северодвинск – Нёнокса. 

В результате проверки информации личности экстремалов были оперативно установлены сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Ими оказались двое школьников из Северодвинска в возрасте 13 и 15 лет.

Подростки-нарушители вместе с законными представителями были вызваны в полицию. Юноши признались, что прокатились снаружи электрички ради острых ощущений и сами опубликовали видеозапись своего «подвига» в одном из мессенджеров.

Стражи порядка провели с несовершеннолетними разъяснительную беседу о недопустимости создания помех в работе транспортной инфраструктуры, а в отношении их родителей составили административные протоколы по части 1 ста 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

03 июнь 18:02 | : Происшествия

Главные новости


Северный флот, с любовью. Правдивая история создания
Только хорошие новости. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (71)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20