Водила из Питера врлучил 2 с половиной года за двоих погибших в поморском ДТП

Вступил в законную силу приговор Вельского районного суда от 23.03.2026 в отношении 43-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, который признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью одного человека и смерть двух людей).

Установлено, что виновный, управляя 31.08.2025 автомобилем «Киа Рио» на автодороге М-8 в деревне Игнатовка Вельского района, утратив контроль за движением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено-Сандеро».

В результате ДТП супруга осужденного получила тяжкие телесные повреждения, а его 5-летняя дочь и 53-летняя пассажирка автомобиля «Рено-Сандеро» скончались.

Виновный полностью согласился с обвинением и после вынесения приговора возместил моральный вред, причиненный сыну погибшей женщины, в размере 1 млн рублей.

Мужчине предстоит отбывать наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 10 месяцев.