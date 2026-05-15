Изувер из Архангельска предстанет перед судом

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Архангельска, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому лицу, совершенном с особой жестокостью).

Установлено, что обвиняемый в ночь с 24 на 25 ноября 2025 года

в процессе распития спиртных напитков в квартире в одном из домов по улице Воронина в г. Архангельске, в ходе ссоры с 66-летним знакомым, в целях его убийства, желая при этом причинить ему особые физические и психические страдания и мучения, нанес потерпевшему руками и ногами в обуви, ножом, отверткой, стеклянными бутылками, сковородой, палкой и иными бытовыми предметами более 100 ударов в область головы, шеи, груди, живота, спины, верхних и нижних конечностей.

Потерпевший скончался на месте происшествия от тупой травмы головы.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.