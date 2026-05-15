Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Изувер из Архангельска предстанет перед судом

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города Архангельска, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому лицу, совершенном с особой жестокостью). 

         Установлено, что обвиняемый в ночь с 24 на 25 ноября 2025 года
 в процессе распития спиртных напитков в квартире в одном из домов по улице Воронина в г. Архангельске, в ходе ссоры с 66-летним знакомым, в целях его убийства, желая при этом причинить ему особые физические и психические страдания и мучения, нанес потерпевшему руками и ногами в обуви, ножом, отверткой, стеклянными бутылками, сковородой, палкой и иными бытовыми предметами более 100 ударов в область головы, шеи, груди, живота, спины, верхних и нижних конечностей.

         Потерпевший скончался на месте происшествия от тупой травмы головы. 

         За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

         Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу. 

 

21 май 09:19 | : Происшествия

Главные новости


Дворник Леонтий. Поморская быль
И Индия нам не нужна?! Кино уходит из Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (220)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20