В баре пивзавода купца Суркова пожилой мужчина порезал двух молодцов

В социальных сетях распространяется информация о драке около одного из ресторанов Архангельска, расположенного на улице Попова.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, между тремя посетителями заведения завязался конфликт. Они вышли на улицу, где началась драка, а ходе которой 60-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина нанес ножом порезы двум архангелогородцам 1989 и 1991 годов рождения. Им оказана разовая медицинская помощь, в госпитализации молодые люди не нуждались. 60-летний мужчина с перелом носа доставлен в больницу.

Участники конфликта установлены и опрошены, от написания заявлений в органы внутренних дел все трое отказались.

По факту данного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующе процессуальное решение.