В Архангельске расследуется ДТП с тремя пострадавшими

16 декабря в УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, в 18:58 напротив дома 10 по улице Гагарина мужчина 1963 года рождения, управляя маршрутным автобусом МАЗ, двигаясь в сторону проспекта Ломоносова, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Renault, в результате чего иномарку откинуло на впереди стоящий автомобиль Skoda Octavia, а тот – на Kia Rio.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель Kia Rio – женщина 1974 года рождения, водитель Renault – мужчина 1966 года рождения и несовершеннолетний пассажир Skoda – девочка 2022 года рождения. Установлено, что ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.

Пострадавшим оказана разовая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.



