Полиция Архангельска ищет свидетельницу убийства в "Летнем саду"

В производстве следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находится уголовное дело, возбужденное по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью мужчины.

События имели место 15 ноября 2025 года около 8 часов утра в ресторане «Летний Сад», расположенном по адресу: город Архангельск, проспект Обводный Канал, дом № 6.

Устанавливается личность девушки (на видео), которая является очевидцем произошедшего. 

На вид: 30 лет, нормального телосложения, волосы светлые, длинные. Была одета: рубашка с рисунком в клетку, юбка удлинённая.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в УУР УМВД России по Архангельской области либо в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР по номерам телефонов: +7-996-920-69-94, +7-921-819-92-13, +7-981-551-65-95. Конфиденциальность гарантируется.


04 май 16:39 | Происшествия

