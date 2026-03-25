В Котласе задержаны магазинные "гастролеры" из Коми

26 апреля в Котласе из нескольких магазинов одной торговой сети были похищены товары. В основном злоумышленники проносили мимо кассы растворимый и зерновой кофе, похитив более 40 упаковок бодрящего напитка.

Сотрудники полиции установили, что к совершению краж причастны двое мужчин, приехавших из другого региона. Злоумышленники передвигались на автомобиле «Лада».

С использованием камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» полицейские оперативно отследили маршрут передвижения подозреваемых.

Ориентировку на транспортное средство направили коллегам в Вологодскую область. Вечером того же дня в городе Великий Устюг сотрудники Госавтоинспекции остановили разыскиваемый автомобиль. При осмотре транспортного средства были обнаружены и изъят похищенные товары.

Подозреваемые – жители Республики Коми 1989 и 1991 годов рождения – задержаны. Установлено, что они передвигались на такси, водитель которого не знал о совершении злоумышленниками противоправных действий.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции полагают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений.

 

29 апрель 15:26 | Происшествия

