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В Няндоме задержаны деревенские крадуны

В дежурную часть ОМВД России «Няндомский» поступило заявление от председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Он сообщил, что с территории недостроенного телятника, расположенного в деревне Ступинское, были похищены металлопрофильные листы. Сумма ущерба составила около 180 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое нигде не работающих местных жителя 1995 и 2000 годов рождения.

Установлено, что молодые люди знали, что в настоящее время работа над постройкой телятника приостановлена. За два дня, действуя исключительно в ночное время, злоумышленники сняли листы, перевезли их в прицепе на территорию частного дома одного из них и планировали продать, однако были задержаны сотрудниками полиции.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество изъято и вскоре будет передано владельцу. 

 

19 август 10:10 | : Происшествия

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