Девуля из холмогорской деревни опустошила банковский счет подружки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летней жительницы Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

По версии следствия, в феврале 2026 года в одной из деревень Холмогорского района несовершеннолетняя обвиняемая взяла оставленный без присмотра подругой мобильный телефон и, имея доступ к ее банковскому счету, тайно осуществила несколько операций по переводу денежных средств на свой банковский счет, похитив более 139 тысяч рублей.

Родители несовершеннолетней обвиняемой полностью возместили причиненный потерпевшей имущественный ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

