Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Девуля из холмогорской деревни опустошила банковский счет подружки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летней жительницы Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). 

 По версии следствия, в феврале 2026 года в одной из деревень Холмогорского района несовершеннолетняя обвиняемая взяла оставленный без присмотра подругой мобильный телефон и, имея доступ к ее банковскому счету, тайно осуществила несколько операций по переводу денежных средств на свой банковский счет, похитив более 139 тысяч рублей. 

 Родители несовершеннолетней обвиняемой полностью возместили причиненный потерпевшей имущественный ущерб. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.magnific.com

 

29 апрель 10:41 | : Происшествия

Архивы

Апрель 2026 (389)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20