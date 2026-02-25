Следователи проверяют транспотную доступность в Плесецком округе

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о возможном нарушении законодательства при обеспечении транспортной доступности в Плесецком районе. Маршрут в направлении Кенозерского национального парка осложнен отсутствием автомобильного моста через реку Онега, для пересечения реки необходимо воспользоваться платной понтонной переправой.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следователями СК проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. В ходе проверки также будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

