Дело об убийстве в Архангельске 2002 года подошло к логичному завершению

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 11.02.2026, которым 59-летний житель г. Архангельска заочно признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). 

Как установлено судом, в один из дней в апреле-мае 2002 г. осужденный в подвале жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Полины Осипенко в г. Архангельске, в ходе совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, не имеющим постоянного места жительства, из личной неприязни умышленно нанес последнему множественные удары руками и ногами в обуви по голове, шее и груди, причинив травмы от которых потерпевший скончался там же спустя непродолжительное время. Испугавшись содеянного, осужденный перетащил труп потерпевшего в другой конец подвала и присыпал песком.

В дальнейшем в июне того же года виновный рассказал о содеянном сотрудникам полиции, после чего в указанном им месте был обнаружен труп потерпевшего. Сам же скрылся от органов следствия и суда, в связи с чем объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судебное разбирательство проведено в соответствии с требованиями ст. 247 УПК РФ, предусматривающей возможность в исключительных случаях рассмотрения уголовного дела о тяжких и особо тяжких преступлениях в отсутствие подсудимого, если он уклоняется от явки в суд.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционную жалобу адвоката с доводами о переквалификации содеянного на менее тяжкий состав преступления и суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора оставила без удовлетворения.


 

30 март 11:41 | : Происшествия

