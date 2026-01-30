Северодвинец в разводе обижал сынишку рублем

Северодвинец не захотел портить биографию судимостью и погасил долг перед ребёнком в размере 220 тысяч рублей.

По решению суда житель г. Северодвинска обязан ежемесячно выплачивать на содержание сына алименты в размере половины прожиточного минимума. Однако мужчина предпочёл переложить заботы о ребёнке на плечи бывшей супруги. Являясь самозанятым, он стремился скрыть свои доходы и лишь изредка перечислял взыскательнице незначительные суммы.

Ни комплекс мер принудительного исполнения, ни привлечение к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов не заставили неплательщика вспомнить о своих родительских обязанностях. В результате, судебным приставом был подан рапорт о возбуждении уголовного дела.

После сбора необходимых материалов дознавателем ОСП по г. Северодвинску в отношении нерадивого отца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Только тут мужчина осознал реальную перспективу получить судимость и, тем самым, подпортить себе биографию. Накопившийся долг по алиментам в размере 220 тысяч рублей был им оплачен в кратчайшие сроки.

Права несовершеннолетнего ребёнка восстановлены.