Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинец в разводе обижал сынишку рублем

Северодвинец не захотел портить биографию судимостью и погасил долг перед ребёнком в размере 220 тысяч рублей.

            По решению суда житель г. Северодвинска обязан ежемесячно выплачивать на содержание сына алименты в размере половины прожиточного минимума. Однако мужчина предпочёл переложить заботы о ребёнке на плечи бывшей супруги.  Являясь самозанятым, он стремился скрыть свои доходы и лишь изредка перечислял взыскательнице незначительные суммы. 

            Ни комплекс мер принудительного исполнения, ни привлечение к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов не заставили неплательщика вспомнить о своих родительских обязанностях. В результате, судебным приставом был подан рапорт о возбуждении уголовного дела.

            После сбора необходимых материалов дознавателем ОСП по г. Северодвинску в отношении нерадивого отца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Только тут мужчина осознал реальную перспективу получить судимость и, тем самым, подпортить себе биографию. Накопившийся долг по алиментам в размере 220 тысяч рублей был им оплачен в кратчайшие сроки.

            Права несовершеннолетнего ребёнка восстановлены.

 

13 март 09:03 | : Происшествия

Главные новости


Минздрав РФ нашел дизайнерский выход из кризиса
"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (132)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20