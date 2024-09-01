В Северодвинске безработный за пачку стиков угрожал девушке ножом

В полицию города Северодвинска поступило заявление о разбойном нападении от администратора одного из маркет-баров. Девушка рассказала стражам порядка, что утром в магазин пришел неизвестный, взял пачку стиков и попытался скрыться.

Действия мужчины попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в помещении маркет-бара. На них видно, как злоумышленник в ответ на замечание продавца об оплате товара достает нож и угрожает девушке физической расправой, после чего покидает место преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – нигде не работающего 28-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ведется следствие.

(фото с https://smartpress.by)