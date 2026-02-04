В Новодвинске расследовали дело о коррупуци в энергосетях

Приморский районный суд Архангельской области согласился с мнением государственного обвинителя и признал виновными бывшего директора электросетевой территориальной организации по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), а также техника данной организации в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, бывший директор организации летом 2025 года при посредничестве своего подчиненного получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде имущества – бильярдного стола с принадлежностями для игры за непринятие мер по взысканию с него задолженности в сумме около 800 тыс. рублей по причине самовольного демонтажа прибора учета на принадлежащем ему торговом киоске, а также последующее предоставление документов об отсутствии задолженности.

Оба подсудимых вину в совершении преступлений признали полностью и раскаялись в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшего директора к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 225 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с учетом электрической энергии при передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства на срок 2 года, а техника организации к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 225 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с учетом электрической энергии при передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.