Очередным ДТП с участием "РИКО" занялась прокуратура

Органами прокуратуры организовано проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Кузнечевском мосту в г. Архангельске.

По предварительным данным 18.02.2026 в вечернее время на Кузнечевском мосту водитель рейсового автобуса перевозчика ООО ТК «РИКО» не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся автомобилем «Тойота Лэнд Крузер 200». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Тойота.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства о перевозках пассажиров автомобильным транспортом.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.