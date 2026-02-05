Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Очередным ДТП с участием "РИКО" занялась прокуратура

Органами прокуратуры организовано проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Кузнечевском мосту в г. Архангельске.

По предварительным данным 18.02.2026 в вечернее время на Кузнечевском мосту водитель рейсового автобуса перевозчика ООО ТК «РИКО» не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся автомобилем «Тойота Лэнд Крузер 200». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Тойота.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства о перевозках пассажиров автомобильным транспортом.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

19 февраль 14:43 | : Происшествия

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20