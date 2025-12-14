Вверх
Пожар в архангельской квартире унес жизнь пожилой женщины

15 января 2026 года утром в квартире дома на улице Полины Осипенко в городе Архангельске произошло возгорание. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий скончалась пожилая женщина - хозяйка жилища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшей. Точная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

15 январь 13:31

