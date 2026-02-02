Судебные приставы Архангельской области не отнимают у должников последнее

В 2025 году свыше 8000 должников региона, попавших в сложную жизненную ситуацию, с помощью судебных приставов смогли сохранить прожиточный минимум.

Напомним, что данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. Для того, чтобы при взыскании задолженности сохранить прожиточный минимум, должнику необходимо подать заявление в службу судебных приставов.

Наиболее удобный способ подачи заявления - через портал Госуслуг. Должники могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в УФССП России по Архангельской области и НАО. Также можно обратиться к помощи робота Макса – интерактивного помощника на Госуслугах, указав «прожиточный минимум». Он предложит заполнить заявление.

Заявление можно подать и в ходе личного приёма у судебного пристава-исполнителя.

В заявлении нужно указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, а также конкретную социально-демографическую группу, к которой заявитель относится (трудоспособное население, пенсионеры).

Кроме того, необходимо указать реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранять денежные средства. Обращаем внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счёте в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Отметим, что воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума могут не все должники. Это право не применяется в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов; о возмещении вреда, причинённого здоровью и в связи со смертью кормильца; о возмещении ущерба, причинённого преступлением.